В Самарском аэропорту выявили подкарантинную продукцию

188

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в период с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции на ПФКНП Международного аэропорта «Курумоч» было проконтролировано 17507 единиц багажа граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из ближнего и дальнего зарубежья.

При досмотре у 402 авиапассажиров из Республик Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан было выявлено 1114,35 кг подкарантинной продукции (орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, сушеные травы, специи, чай и части растений), запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, согласно Указаниям Россельхознадзора от 13.04.2012г ФС-АС-3/4807, от 04.03.2019г. ФС-ЮШ- 3/5480. Продукция была изъята и уничтожена под контролем специалистов Управления Россельхознадзора.

Проведен карантинный фитосанитарный контроль срезов цветов в количестве 86522 штук, декоративной зелени в количестве 1417 шт. и овощной зелени массой 245 кг., ввезенных из Республики Армении. Вся импортная подкарантинная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами. По результатам исследований карантинные объекты не выявлены, продукция была выпущена в обращение.