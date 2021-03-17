В самарском аэропорту Курумоч подростка не пустили за границу

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Пограничниками в международном аэропорту г. Самары (Курумоч) не пропущен через государственную границу несовершеннолетний гражданин.

В ходе оформления авиарейса сообщением «Самара-Ереван» выявлен 17-летний гражданин Российской Федерации, следующий в сопровождении родственников, без нотариально заверенного согласия родителей на право выезда из страны. Пассажир через государственную границу не пропущен,

в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы дела

об административном правонарушении.

Информацию о порядке исполнения государственной функции

по осуществлению пограничного контроля можно получить по телефону Пограничного управления (8452) 39-15-57, а также на официальном сайте

ФСБ России в сети Интернет www.fsb.ru.