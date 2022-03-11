В Самарском аэропорту Курумоч не допущено к ввозу 102 партии подконтрольной продукции

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В период с 26 февраля по 08 марта года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в воздушном пункте пропуска МАЭ «Курумоч» (г. Самара), на складе СВХ было досмотрено 45 партий подконтрольных грузов, что составило 1,572 тонны подконтрольной продукции, 23 головы животных компаньонов, пушных животных 1 голова, генетического материала 3 партии - 0,26 млн. штук, яйца инкубационного 1 партия - 234000 штук, насекомых энтомофагов 1 партия - 2,5 млн. штук.

В ходе досмотра ручной клади прибывающих пассажиров, выявлено и не допущено к перемещению 102 партии подконтрольных грузов, что составило 155,13 кг

продукции животного происхождения, в том числе:

продукции пчеловодства 11 партий – 21,6 кг

молочной продукции 70 партий – 99,11 кг

мяса и мясопродукции 16 партий – 26,82 кг

рыбы и морепродукции 5 партии – 7,9 кг

Вся приостановленная к перемещению продукция уничтожена в соответствии с требованиями Решения Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 (ч. Х)