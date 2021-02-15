В Самарской области жилой дом обрушился после взрыва газа

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Этим утром, в понедельник, 15 февраля в Самарской области произошло ЧП. В результате взрыва газа взрывом полностью был уничтожен частный дом, расположенный в Безенчуке.

В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что сообщение об обрушении на улице Комсомольской поступило в 8:49. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Сам дом не был газифицирован.

В результате взрыва никто не погиб, но пострадала женщина 1965 года рождения.

Пострадавшую достали из-под завалов. Её доставили в Безенчукскую ЦРБ. К месту происшествия была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области, пишет ПроГородСамара.