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В Самарской области загорелся катер с пассажирами на борту

29 июня 2021 12:14
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В Самарской области загорелся катер с пассажирами на борту

В акватории Куйбышевского водохранилища загорелся катер, на борту которого находились 3 человека. Среди них - несовершеннолетняя девочка 13 лет.

Как отмечают очевидцы, перед возгоранием был слышен хлопок. Сразу после него находящиеся на борту люди прыгнули в воду и самостоятельно доплыли до берега.

Потушить плавсредство попытались двое проплывавших мимо мужчин. Они зацепили полыхающую лодку якорем и оттащили её к берегу, где их ожидали спасатели.

Пожарно-спасательный расчёт прибыл к месту в считанные минуты. От медицинской помощи пострадавшие отказались, пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео "Патруль Тольятти"

Теги: катер пожар

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