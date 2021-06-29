В Самарской области загорелся катер с пассажирами на борту

В акватории Куйбышевского водохранилища загорелся катер, на борту которого находились 3 человека. Среди них - несовершеннолетняя девочка 13 лет.
Как отмечают очевидцы, перед возгоранием был слышен хлопок. Сразу после него находящиеся на борту люди прыгнули в воду и самостоятельно доплыли до берега.
Потушить плавсредство попытались двое проплывавших мимо мужчин. Они зацепили полыхающую лодку якорем и оттащили её к берегу, где их ожидали спасатели.
Пожарно-спасательный расчёт прибыл к месту в считанные минуты. От медицинской помощи пострадавшие отказались, пишет ГТРК Самара.
Фото: скрин видео "Патруль Тольятти"