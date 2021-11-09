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В Самарской области зафиксировано около 19,5 млн компьютерных атак

9 ноября 2021 12:55
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В Самарской области зафиксировано около 19,5 млн компьютерных атак

В Самарской области ежедневно специалисты Регионального Центра Кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» успешно предупреждают и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы региона. Так, за десять месяцев 2021 года было зафиксировано более 19,436 млн компьютерных атак, из них более 7,7 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы. В среднем, в Самарской области ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления включено в число приоритетных целей государственной политики страны, а также входит в число первостепенных задач федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам вице-губернатора Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова, защита данных, их сохранность – это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности:

«На сегодняшний день одной из главных задач программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития Самарской области, инициированной Губернатором Дмитрием Азаровым», - подчеркнул Константин Пресняков.

Сотрудники регионального Центра Кибербезопасности (структурное подразделение ГБУ СО «Цифровой регион») обеспечивают мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме. Региональный Центр Кибербезопасности имеет необходимые средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, для реализации функций в своей зоне ответственности.

Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти.

Фото pixabay.com

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