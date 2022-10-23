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В Самарской области задержан велосипедный вор

23 октября 2022 11:47
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В Самарской области задержан велосипедный вор

В конце сентябре текущего года в ОМВД России по Большечерниговскому району обратилась жительница районного центра с заявлением о краже принадлежащего ей велосипеда. Женщина сообщила, что оставила двухколесное транспортное средство в подъезде дома, зафиксировав его тросовым замком.  Сумму причиненного ущерба заявительница оценила в 12 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен безработный 53-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперативники задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед он спрятал в надворной постройке своей родственницы. Позже задержанный  намеревался продать велосипед, однако не успел привести свой план в действие.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлена причастность задержанного ещё к одному хищению велосипеда, совершенным им в начале сентября текущего года. Сумма причиненного материального ущерба по оценке владельца транспортного средства составила 16200 рублей.

Теги: Кража

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