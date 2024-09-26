В Самарской области задержали поджигателей железнодорожных объектов

105

Всего правоохранители схватили шестерых злоумышленников, в том числе троих подростков.

Их задержали в Самарской, Нижегородской и Иркутской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным информагентства, они причастны к поджогам на объектах железной дороги и связи.

По версии следствия, подозреваемые согласились совершить теракты по указанию украинских спецслужб за вознаграждение от 10 до 15 тысяч рублей. Теперь им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения, пишет Сова.