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В Самарской области задержали поджигателей железнодорожных объектов

26 сентября 2024 13:00
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В Самарской области задержали поджигателей железнодорожных объектов
 

Всего правоохранители схватили шестерых злоумышленников, в том числе троих подростков.

Их задержали в Самарской, Нижегородской и Иркутской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным информагентства, они причастны к поджогам на объектах железной дороги и связи.

По версии следствия, подозреваемые согласились совершить теракты по указанию украинских спецслужб за вознаграждение от 10 до 15 тысяч рублей. Теперь им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения, пишет Сова.

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