В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков

146

В Ставропольском районе Самарской области, в ходе проведения рейда, сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ставропольскому району, при силовой поддержке бойцов СОБР самарского Управления Росгвардии, выявили граждан, осуществляющих незаконную добычу водных биологических ресурсов.

В акватории реки Волги около села Брусяны, являющейся особо охраняемой природной территорией федерального значения, четверо мужчин 1954, 1956, 1969 и 1987 годов рождения с помощью раколовок добывали раков.

С места происшествия полицейские изъяли улов – более 1400 раков, две лодки и 124 раколовки, используемые в незаконной добыче ресурсов. Ущерб, причинённый государству, составил более 285 тысяч рублей, что является особо крупным ущербом.

Подозреваемые в браконьерских действиях - безработные ранее не судимые жители Жигулевска не стали отрицать причастности к противоправной деятельности и сознались в содеянном. Они рассказали, что улов предполагали продать в торговые точки. Правоохранители вернули раков в среду обитания.

Отделом дознания отдела МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.