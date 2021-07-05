В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ведомстве подчеркнули, что лояльное отношение законодателей к владельцам недвижимости не распространяется на самовольное занятие земель и на самовольные постройки. 
Росреестр СО: законы, которые повлияют на владельцев недвижимости Самарской области
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы.
В Самаре по ул. А.Толстого будет временно ограничено движение транспорта
Цель конкурса — вовлечь талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов.
Пять проектов региона стали победителями всероссийского этапа конкурса «Шустрик»
За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола.
Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Самары продолжаются
Депутаты считают, у пользователей должен быть выбор – смотреть весь контент или отфильтрованный алгоритмами.
Специалист по интернет-коммуникациям Никита Сазонов: «Рекомендательные сервисы нужно регулировать, но не жесткими запретами и нормами»
9 июля.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки.
В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России
Схема связана с объявлениями о продаже автомобилей, недвижимости и медицинских масок на крупных интернет-площадках.
МВД РФ: выявлена новая схема дистанционного хищения денег со счетов россиян
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков

5 июля 2021 14:00
146
В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков

В Ставропольском районе Самарской области, в ходе проведения рейда, сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ставропольскому району, при силовой поддержке бойцов СОБР самарского Управления Росгвардии, выявили граждан, осуществляющих незаконную добычу водных биологических ресурсов.

В акватории реки Волги около села Брусяны, являющейся особо охраняемой природной территорией федерального значения, четверо мужчин 1954, 1956, 1969 и 1987 годов рождения с помощью раколовок добывали раков.

С места происшествия полицейские изъяли улов – более 1400 раков, две лодки и 124 раколовки, используемые в незаконной добыче ресурсов. Ущерб, причинённый государству, составил более 285 тысяч рублей, что является особо крупным ущербом.

Подозреваемые в браконьерских действиях - безработные ранее не судимые жители Жигулевска не стали отрицать причастности к противоправной деятельности и сознались в содеянном. Они рассказали, что улов предполагали продать в торговые точки. Правоохранители вернули раков в среду обитания.

Отделом дознания отдела МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.

Теги: браконьер лов рыбы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области вырубили на 16 млн рублей кленов и вязов
01 июля 2021, 09:54
В Самарской области вырубили на 16 млн рублей кленов и вязов
О данном факте стало известно полицейским от представителей местного лесничества. Криминал
514
Сызранца уличили в незаконном лове рыбы
29 июня 2021, 12:05
Сызранца уличили в незаконном лове рыбы
Ущерб составил 35050 рублей. Происшествия
477
Житель Волжского района ответит за незаконную ловлю раков
27 июня 2021, 11:15
Житель Волжского района ответит за незаконную ловлю раков
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Происшествия
642
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
184
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
204
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
261
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
534
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4384
Весь список