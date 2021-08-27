В Самарской области задержали 13 тысяч пар контрафактных кроссовок

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Мобильной группой Самарской таможни задержано грузовое автотранспортное средство, перевозившее порядка 13 тыс. пар кроссовок с признаками контрафактности.

Фура была остановлена таможенниками на трассе А300 в районе села Большая Глушица и, согласно документам, направлялась в Тольятти. В ходе таможенного досмотра было выявлено свыше 10 тыс. пар спортивной обуви марки ADIDAS и более 2,5 тысяч пар кроссовок NIKE.

В соответствии с таможенным законодательством государств-членов ЕАЭС, таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый реестр объектов интеллектуальной собственности.

Согласно заявлениям представителей фирмы ADIDAS AG и компании «Найк Инноувейт С.В.», задержанные товары являются контрафактными. Правообладатели отметили отсутствие оригинальных заводских защитных ярлыков и этикеток, кроме того нанесенные товарные знаки не соответствуют стандартам компаний. Совокупный ущерб владельцев исключительных прав на товарные знаки составил свыше 110 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).

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