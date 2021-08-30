Я нашел ошибку
Главные новости:
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
Умер Герой России Роман Шадрин
Умер Герой России Роман Шадрин
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за сезон на воде погибло 72 человека

30 августа 2021 11:22
113
В Самарской области за сезон на воде погибло 72 человека

На 29 августа в Самарской области с начала года произошло 82 происшествия на водных объектах, погибло 72 человека, 15 человек спасено, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно статистике, трагедии происходят как раз на необорудованных пляжах. В таких местах отдыха не проверено дно и нет спасателей.

В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки.

Инспекторский состав ГИМС будет продолжать ежедневно посещать места купаний людей и беседовать с гражданами, однако много зависит от самих жителей, пишет Волга Ньюс.

Теги: МЧС утонувшие ЧП на воде

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина.
10 августа 2021, 13:08
В Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина
Погибшего извлекли из воды сотрудники полиции. Происшествия
614
Молодой человек утонул на реке Большой Кинель
09 августа 2021, 10:58
Молодой человек утонул на реке Большой Кинель
Тело нашли в 50 метрах удаления от береговой линии. Происшествия
707
На Волге утонул пожилой мужчина
29 июля 2021, 10:51
На Волге утонул пожилой мужчина
ЧП произошло в районе острова Ерминский Ставропольского района. Происшествия
653
В центре внимания
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
89
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
155
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
30 августа 2021  09:59
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
161
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
772
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
796
Весь список