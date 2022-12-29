В Самарской области за одно утро произошли два ДТП со смертельным исходом.

220

Оба столкновения произошли на трассе М-5 «Урал». В одной аварии погибли 5 человек, во второй – четверо.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с погибшими, которые произошли сегодня утром, 29 декабря, в Сызранском и Камышлинском районах Самарской области при неблагоприятных погодных условиях.

Предварительно установлено, что в 09:40 по местному времени на 867 км автодороги М-5 «Урал» на территории Сызранского района произошло столкновение двух транспортных средств – машины «Лада Калина» и грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате ДТП водитель и 4 пассажира отечественной легковушки погибли на месте.

Ещё одно ДТП произошло в это же время на 1176 км автодороги М-5 «Урал» на территории Камышлинского района. По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗ-211440 и грузовика «Вольво» в составе автоприцепа погибли водитель и 3 пассажира легкового транспортногог средства.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.