В Самарской области за 11 месяцев в бюджет государства вернули 222 млн 913 тыс. руб. от коррупционных преступлений

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ГУ МВД России по Самарской области, в соответствии с установленной компетенцией, на постоянной основе реализуется комплекс мер по противодействию коррупции с учетом наиболее коррупциогенных отраслей экономики – в сферах распоряжения государственным и муниципальным имуществом, закупок для государственных и муниципальных нужд, жилищно-коммунального комплекса, землепользования, использования денежных средств, выделяемых на реализацию социально значимых целевых программ.

Комплекс принятых организационных и практических мер свидетельствует о положительных результатах в рассматриваемой сфере.

По итогам работы за 11 месяцев 2021 года подразделениями ОВД Самарской области выявлено 565 преступлений коррупционной направленности.

Выявлено 203 преступления коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством, в том числе должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

Подразделениями по борьбе с коррупцией выявлено 236 преступлений против государственной власти, предусмотренных Главой 30 УК РФ.

Выявлено 133 преступления по фактам взяточничества (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), из них - 33 факта взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма по выявленным фактам взяточничества составила 159 тыс. 312 рублей.

В негосударственном секторе экономики выявлено 58 преступлений, предусмотренных ст. 201, 204 УК РФ. В суд направлено 9 уголовных дел, предусмотренных Главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

По итогам работы за 11 месяцев 2021 года в бюджет государства обеспечено возмещение 222 млн. 913 тыс. руб. от общего ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.