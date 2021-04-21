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В Самарской области выявлены охотники-нарушители

21 апреля 2021 10:54
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В Самарской области выявлены охотники-нарушители

На территории Самарской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии принимают участие в рейдовых мероприятиях, направленных на профилактику нарушений в сфере оборота оружия.

С момента начала охотничьего сезона на боровую и водоплавающую дичь во всех районах области, где имеются охотничьи угодья, работают мобильные группы, в состав которых входят росгвардейцы, представители департамента охоты и рыболовства и полицейские.

В общей сложности сотрудники контролирующих органов проверили уже более 400 охотников. Выявлено 39 нарушений правил охоты и 15 фактов не соблюдения правил ношения оружия, у правонарушителей изъято 11 единиц огнестрельного оружия.

«Во время проверок наши сотрудники напоминают охотникам о необходимости строго соблюдать правила обращения с оружием. Ведь цель этих рейдов – в первую очередь профилактика ЧП с применением оружия, – рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Кизян.

Рейдовые мероприятия на территории региона будут продолжаться до официального закрытия весеннего сезона охоты.

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