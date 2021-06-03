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В Самарской области выявили несколько фактов незаконного лова рыбы и раков

3 июня 2021 12:46
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В Самарской области выявили несколько фактов незаконного лова рыбы и раков

Так, двое самарских рыбаков 1977 и 1978 годов рождения, использующих рыболовную сеть и лодку для ловли рыбы, привлечены к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство. На принадлежащие правонарушителям плавсредства наложен арест, у мужчин изъят незаконный улов и более 60 метров рыболовных сетей.

Уголовная ответственность за незаконный лов грозит и жителю Самары 1960 года рождения. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в местах нереста на реке Самара в Советском районе. Сотрудники полиции задержали мужчину и изъяли у него рыболовную сеть, лодку, а также выловленную рыбу. Задержанный не стал отрицать своей вины и рассказал, что намеревался продать улов. Ущерб, причинённый государству, составил 17 000 рублей.

Подобный факт выявлен в Хворостянском районе, где участковые уполномоченные полиции задокументировали нарушение правил рыболовства жителем села Хворостянка. Мужчина, находясь около моста через реку Чагра, осуществлял лов рыбы с применением двух рыболовных сетей. 

В результате незаконной деятельности мужчина выловил: линей, густер, карасей, язей, окуней, а также раков. Ущерб, причиненный государству, составил 10 000 рублей.

В отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по Хворостянскому району возбуждено уголовное дело.

В Сызранском районе правоохранители задержали 58-летнего жителя села Усинское. Мужчина, ранее судимый за незаконную добычу водных биологических ресурсов, ловил рыбу на реке Уса с помощью лодки и ниточной сети, длиной около 70 метров. Мужчина, поймав 14 лещей, причинил вред государственным ресурсам на сумму 14 000 рублей.

По данному факту сотрудниками отделения по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района отделения дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщает облМВД.

Теги: браконьеры незаконный лов

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