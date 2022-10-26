В Самарской области выдавали незаконные сертификаты для мигрантов

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Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявлено 6 фактов незаконной выдачи сертификатов, подтверждающих владение иностранными гражданами русским языком, знание им истории и основ законодательства Российской федерации для последующего получения патентов для осуществления трудовой деятельности на территории нашей страны.

По данным полицейских, фиктивное проведение экзаменов организовал неустановленный сотрудник одного из частных учреждений дополнительного образования Самарской области.

По данному факту отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере незаконной миграции на территории региона будут продолжены.