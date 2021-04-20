В Самарской области вводят режим угрозы возникновения ЧС

105

В 11 городах и районах Самарской области собираются ввести режим угрозы возникновения режима ЧС из-за того, что в регионе участились пожары, в том числе в дачных массивах. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 19 апреля, выслушав доклад начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко.

Это следующие муниципалитеты: Тольятти, Чапаевск, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сергиевский, Похвистневский, Сызранский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы.

Отмечается, что в 2021 году с начала пожароопасного сезона в губернии произошло у 732 природных пожара, из них 685 - только за прошлую неделю, когда в регионе было тепло, и многие граждане поехали на дачи. Это сразу в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава региона заявил, что руководство муниципалитетов подходит к вопросам профилактики возгораний недостаточно ответственно, поручил усилить проведение рейдов и выявление нарушителей, с наложением административных штрафов, пишет Самру.ру.