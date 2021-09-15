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В Самарской области всю ночь искали троих грибников

15 сентября 2021 10:59
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В Самарской области всю ночь искали троих грибников

14 сентября в 20.40 начались поиски заблудившихся грибников в лесном массиве поселка Елшняги Кинельского района. В поисковых работах задействованы спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области, сотрудники МВД, лесники и группа поискового отряда «ЛизаАлерт». При сборе грибов там потерялись мужчина 1947 года рождения, женщина 1948 и 1973 года рождения. Поиски длились всю ночь. К 07.00 утра были обнаружены две женщины. Мужчину нашли в 08.33. Медицинская помощь грибникам не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.

Спасатели напоминают:
Чтобы поход за грибами был не только увлекательным занятием, но и хорошим отдыхом, следует знать, что каждый грибник должен уметь ориентироваться в лесу. Запомните несколько простых советов:

  •  Не забудьте взять с собой компас.
  • Проверьте зарядку телефона.
  • Одежда и обувь грибника должны быть удобными, не стеснять движений. Ведь наклоняться придется не один раз!
  • Желательно знать прогноз погоды и предусмотреть защиту от ветра и дождя.
  • Хорошо изучите по карте местность перед поездкой в лес.
  •  Старайтесь двигаться в лесу по выбранному ориентиру прямолинейно.
  •  Запоминайте выделяющиеся ориентиры: поваленное дерево, пенек, овраг, полянку, просеки, лесные дороги, линии электропередач, водоемы, канавы, возвышенности, вырубки.
  • Необходимо запомнить направление, откуда раздаются сигналы и шум железнодорожного транспорта и автомашин, идущих по автомагистрали или дороге.
  •  Постарайтесь не надевать вещи защитного цвета. В камуфляже человека заметить очень трудно, поэтому купите для походов в лес яркую накидку.


Если вы заблудились, не паникуйте. Страх в этой ситуации — не помощник. Под действием страха человек начинает действовать не логично. Успокойтесь. Постарайтесь определить направление, откуда пришли. Главное — быть внимательным и наблюдательным в случае, если нужное направление потеряно, его можно определить по известным вам признакам. Удачных Вам походов за грибами!

Теги: ПСС розыск спасатели

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