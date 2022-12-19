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В Самарской области все еще непогода

19 декабря 2022 10:21
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В Самарской области все еще непогода

На территории области наблюдаются осадки в виде дождя, снега, ледяного дождя.

Коммунальными службами принимаются необходимые меры для обработки дорожного покрытия и тротуаров.

В связи со сложной обстановкой сохраняется высокий риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск получения травм и падений из-за сильной гололедицы.

Главное управление МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от использования личного транспорта 19 декабря, а также не выходить на улицу без крайней необходимости.

Берегите себя! Будьте осторожны!

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