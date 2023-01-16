В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, грубо нарушившего ПДД РФ

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Лишенный права управления за отказ от медицинского освидетельствования житель города Похвистнево сел за руль в пьяном виде.

Находясь на маршруте патрулирования в Похвистневском районе Самарской области инспекторы ДПС МО МВД России «Похвистневский» для проверки документов остановили автомобиль «ВАЗ 21102». За рулем транспортного средства находился 42-летний местный житель, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, согласно результатам которого установлено алкогольное опьянение водителя с наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,299 мг/л.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда суд назначил нарушителю административное наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

Соответствующих выводов для себя правонарушитель не сделал, штраф не оплатил, водительское удостоверение в установленном порядке не сдал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет