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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пассажиры рейсового автобуса

30 января 2021 10:27
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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пассажиры рейсового автобуса

Напомним, в вечернее время на 878 км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался в город Сызрань, с грузовиком, сообщает СУ СК РФ по Самарской области

По предварительным данным на утро 30 января, в результате дорожно - транспортного происшествия погибло 12 человек, больше 10 пострадали.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие ДТП.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

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