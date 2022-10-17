В Самарской области возбуждено уголовное дело о поджоге сенохранилища

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Причиненный частному предпринимателю ущерб составил 480 тысяч рублей.

Ночью 8 октября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о пожаре в селе Дмитриевка Самарской области: загорелось хранилище, в котором находилось 400 рулонов сена, принадлежащих местному фермеру.

После ликвидации возгорания, сотрудники полиции опросили заявителя и возможных очевидцев, провели осмотр места происшествия, изъяли следы, которые направили на пожарно-техническую экспертизу. Согласно предоставленным потерпевшим документам, материальный ущерб составил 480 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий к сотрудникам полиции поступила информация, что к поджогу может быть причастен 47-летний местный житель, который ранее подрабатывал у фермера.

Установив круг знакомых подозреваемого оперуполномоченные задержали мужчину в доме у одного из сельчан. Он признал свою вину в содеянном правонарушении, раскаялся, выразил готовность сотрудничать со следствием и возместить ущерб потерпевшему. Задержанный пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, совершил поджог из-за обиды на бывшего работодателя. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.