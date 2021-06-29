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В Самарской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с детьми

29 июня 2021 10:44
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В Самарской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с детьми

В причинах ДТП с тремя погибшими на трассе Самара — Оренбург — Герасимовка предстоит разбираться следователям. Об этом сообщили представители регионального СУ СК РФ.

— По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», — пояснили в силовом ведомстве.

Авария, о которой идет речь, произошла поздно вечером в субботу, 26 июня. На дороге столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли три человека: водитель Nissan и два пассажира Hyundai — дети 9 и 5 лет. Еще семь человек, в том числе 11-летний ребенок, госпитализировали, пишет 63.ру.

Теги: ДТП с детьми смертельное ДТП

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