В Самарской области водитель сбил пешехода и выплатил 120 тысяч рублей

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На одной из автодорог области произошло ДТП, в результате которого автолюбитель совершил наезд на мужчину. Было установлено, что виновник аварии не уступил дорогу пешеходу, проходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы ног и головы. Пострадавший обратился в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда.

Судья удовлетворил требования гражданина и приговорил виновника ДТП к полутора годам ограничения свободы. Также суд обязал взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей.

Будучи уведомленным о возбужденном исполнительном производстве, должник требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнил, аргументировав это тем, что заявленная сумма компенсации завышена. Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину, что в случае игнорирования решения суда и требований сотрудника органа принудительного исполнения к нему будут применены меры принудительного характера.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, но данная мера не побудила должника распрощаться со своим долгом. Тогда сотрудник Службы с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. Установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника.

В результате применения принудительных мер удалось добиться полного возмещения морального вреда – 120 тысяч рублей были перечислены пострадавшему в ДТП мужчине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.