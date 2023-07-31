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В Самарской области водитель катера винтом перерубил ноги 12-летней девочке

31 июля 2023 12:16
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В Самарской области водитель катера винтом перерубил ноги 12-летней девочке

В Самарской области занялись поисками водителя катера, которые перерубил ноги 12-летней девочке. В данный момент жизнь ребенка в опасности на фоне сильной кровопотери. Девочка находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что 30 июля ребёнок купался в реке Сок недалеко от села Малая Царевщина. Внезапно рядом с ней пронесся катер белого цвета, который зацепил ноги девочки. Все произошло примерно в 10-20 метрах от берега, ребенка оперативно вытащили из воды и отвезли в Самарскую клиническую больницу имени Середавина. На обеих ногах ребёнка зафиксировали рубленые раны.

Медики успокоили близких девочки, отметив, что до ампутации в данном случае не дойдет, однако состояние девочки все еще нестабильно — она потеряла очень много крови.

В данный момент правоохранительные органы разыскивают виновного в произошедшем, пишет ОСН.

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