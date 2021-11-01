В Самарской области водитель без прав перевернул машину в кювет, погиб пасажир

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31 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Смертельное ДТП произошло в 20:10 в Большечерниговском районе. Мужчина 1979 года рождения, который в этом году был лишен права на управление транспортными средствами на 2 года, двигался на автомобиле «Chevrolet Niva» по автомобильной дороге «Большая Черниговка – Краснооктябрьский» со стороны с. Украинка в направлении с. Большая Черниговка. По предварительно информации, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием. От полученных травм пассажир автомобиля 1988 года рождения скончался на месте ДТП, до приезда скорой помощи. Еще один пассажир 1988 года рождения и водитель автомобиля были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. По результату медицинского обследования установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.