В Самарской области во время несения ночной вахты с борта теплохода пропал член экипажа

84

11 октября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски по заявлению сотрудников полиции на реке Волга в акватории грузового порта. Сухогрузный теплоход «Гайны» находился под погрузкой у стенки порта. Во время несения ночной вахты с борта теплохода пропал член экипажа. В 09.50 водолазы приступили к обследованию дна около сухогруза.

Два водолаза обследовали около 1000 квадратных метров дна. Пропавшего обнаружили на глубине 4 метров и расстоянии 40 метров ниже по течению за кормой теплохода, доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции. В 13.00 поисковые работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области