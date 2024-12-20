В Самарской области владелец собаки ответит за то, что она покусала женщину

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Прокуратурой Алексеевского района проведена проверка по обращению гражданки, пострадавшей от укусов собаки.

Установлено, что в августе 2024 года житель района допустил самопроизвольный выгул своей собаки, которая напала на женщину и причинила ей телесные повреждения.

Прокуратурой района в рамках оказания правовой помощи заявительнице подготовлен проект искового заявления о возмещении компенсации морального вреда и материального ущерба вследствие причинения вреда здоровью.

Нефтегорским районным судом в счет компенсации морального вреда с ответчика взыскано 50 тыс. рублей. Требования о взыскании материального ущерба удовлетворены ответчиком в добровольном порядке.

Судебный акт в законную силу не вступил.