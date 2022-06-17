В Самарской области в цистерне из-за вспыхнувших паров пострадал мужчина

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ЧП произошло в четверг, 16 июня, в СНТ «Электрон» села Ермаково Ставропольского района.

«При проведении работ внутри емкости для воды произошла вспышка паров горючих материалов», – сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

В результате несчастного случая пострадал мужчина, он получил ожоги. В 19:40 на место происшествия отправились спасатели. Они достали пострадавшего из емкости и помогли ему спуститься на землю с высоты 5 метров. Спустя полтора часа мужчину передали врачам для последующей госпитализации, пишет ГТРК Самара.