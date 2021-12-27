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В Самарской области в состоянии опьянения за рулем были 37 водителей

27 декабря 2021 11:35
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В Самарской области в состоянии опьянения за рулем были 37 водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 декабря сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 37 водителей.
Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 78 автомобилистов.
Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 46 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Проигнорировали использование ремней безопасности 238 водителей.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.
В результате мероприятий выявлено 208 правонарушений со стороны пешеходов и 114 - со стороны водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.
Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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