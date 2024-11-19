В Самарской области в рамках мероприятия раскрыто 29 преступлений

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По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

В мероприятии приняли участие более 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии по Самарской области, а также народные дружинники, представители частных охранных организаций и органов местного самоуправления. По результатам отработки выявлено и пресечено более 900 различных административных правонарушений, раскрыто 29 преступлений.

Полицейскими проверено по месту жительства более 1000 граждан, состоящих на профилактических учетах. С целью выявления фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведены проверки торговых точек. В рамках профилактики дистанционного мошенничества проведены профилактические беседы с местными жителями.

По линии миграционного законодательства проверено более 160 объектов: жилых помещений, сдаваемых в аренду иностранным гражданам, адресов регистрации иностранных граждан, хостелов, гостиниц, строительных объектов, хозяйственных помещений. Отработаны места компактного пребывания (проживания) иностранных граждан.

Так, в Самаре сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с коллегами из различных служб и подразделений полиции, при содействии бойцов ОМОН, провели работу на территории Красноглинского и Куйбышевского районов, в ходе которой выявили и пресекли нарушения миграционного законодательства, проверив более 70 человек.

В результате мероприятия более 10 иностранных граждан привлечены к административной ответственности, из них четверо - за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. Кроме того, часть проверяемых лиц доставлены полицейскими в военные комиссариаты для проведения профилактических бесед.

Подобные масштабные мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.