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В Самарской области в один день сбили подростка и пенсионера

18 сентября 2024 12:41
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В Самарской области в один день сбили подростка и пенсионера

17 сентября на территории региона зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе г.Самары в 16:00. Водитель – женщина 2003 г.р., управляя транспортным средством LADA Priora, в районе дома № 7 по ул. Краснодонская допустила наезд на пешехода 2013 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.

Другое ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 19:30. Водитель 2008 г.р., управляя средством индивидуальной мобильности СИМ, двигался по тротуару со стороны ул. Шлютова в направлении ул. 50 лет Октября.  В пути следования, в районе дома № 53 по ул. Ленина, допустил наезд на пешехода 1946 г.р., который шел по тротуару прямо по ходу движения. В результате ДТП пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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