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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области в один день два мотоциклиста попали в ДТП

1 сентября 2022 10:18
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В Самарской области в один день два мотоциклиста попали в ДТП

31 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло в 09:20 в Советском районе Самары. Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Renault Logan», напротив д. № 155 по ул. Гагарина, при выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Lada Priora» под управлением водителя 2001 года рождения, который следовал во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора. После чего автомобиль «Lada Priora» отбросило на мотоцикл «Harley-Davidson» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался в попутном направлении, без мотошлема. 35-летний водитель мотоцикла госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в 15:00 в Волжском районе Самарской области. 15-летний юноша, управляя мотоциклом «JAWA», двигался по трассе «Самара-Оренбург-Лопатино-Новолопатинский». В пути следования не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным условиям движения, и допустил опрокидывание на правый бок. Юноша доставлен в медицинское учреждение. По данным сотрудников ГИБДД, молодой человек не имел права на управление транспортным средством.

Теги: ДТП

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