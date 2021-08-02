В Самарской области в лицо полицейскому плеснули горячим кофе

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Сотрудник ГИБДД получил термический ожог.

Происшествие случилось в воскресенье, 1 августа, сообщает КТВ-Луч.

Водитель автомобиля из села Борское купил себе кофе, чтоб хоть как-то сгладить незадавшийся день. Ему оставалось ехать до дома несколько минут, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции. ГИБДДшники почувствовали запах алкоголя у водителя. Житель Борского попытался объяснить, что он трезв, а запах алкоголя сотруднику кажется. Договориться с инспектором не удалось. и раздосадованный водитель плеснул кофе в лицо сотруднику ГИБДД. Сотрудник полиции получил термический ожог лица и был вынужден обратиться в больницу. Водитель задержан, на него составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Теперь административное дело в отношении водителя может перейти в уголовную плоскость, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «КП-Самара».



