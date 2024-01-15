В Самарской области в крупном пожаре в селе погиб человек

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В воскресенье, 14 января, в 9:56 в пожарно-спасательную часть № 129 ПСО № 49 поступило сообщение о том, что в с. Новый Колмаюр горит дом, об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

К месту пожара были незамедлительно отправлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 129, 88, 137 пожарно-спасательного отряда № 49. На месте происшествия горел дом, хозпостройки и гараж с находящейся там техникой. Площадь пожара составила 200 кв метров.

В борьбе с огнем принимали участие 25 человек, которые ликвидировали пожар.

В ходе тушения в сарае был обнаружен погибший владелец дома. Причины пожара и гибели человека устанавливаются, пишет Волга Ньюс.