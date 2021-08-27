В Самарской области в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний

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27.08.21 в 09-30 в Исаклинском районе Самарской области на 14 километре дороги Урал-Исаклы-Шентала произошло ДТП. Столкнулись легковая автомашина "Дэу Нексиа" и "ГАЗ-2705". В результате погибли два человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще один подросток доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Устанавливаются все причины произошедшего. Также полицейские осуществляют регулирование дорожного движения на месте ДТП для беспрепятственного проезда автотранспорта. По факту ДТП будет проведена проверка по результатам, которой будет принято процессуальное решение.