В Самарской области в ДТП погибли два человека, один пострадавший госпитализирован

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Сегодня, 25 ноября, утром диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно–транспортном происшествии на автодороге «Урал-Исаклы-Шентала». Оперативно на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 131.

Также к месту происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района.

По прибытии было установлено, что в ночное время на 47 километре трассы «Урал-Исаклы-Шентала» произошел съезд с дороги автомобиля Hyundai sanata.

В результате происшествия, к сожалению, погибли два человека, один пострадавший госпитализирован.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"