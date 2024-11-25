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В Самарской области в ДТП погибли два человека, один пострадавший госпитализирован

25 ноября 2024 14:56
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В Самарской области в ДТП погибли два человека, один пострадавший госпитализирован

Сегодня, 25 ноября, утром диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно–транспортном происшествии на автодороге «Урал-Исаклы-Шентала». Оперативно на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 131.
Также к месту происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района.
По прибытии было установлено, что в ночное время на 47 километре трассы «Урал-Исаклы-Шентала» произошел съезд с дороги автомобиля Hyundai sanata.
В результате происшествия, к сожалению, погибли два человека, один пострадавший госпитализирован.
Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, сбор информации.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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