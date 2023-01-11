В Самарской области в 2022 году в отношении алиментщиков возбудили 932 уголовных дела

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За 2022 год по исполнительным производства о выплате алиментов судебными приставами региона привлечено к административной ответственности свыше 1700 алиментщиков и возбуждено более 930 уголовных дел.

Судебные приставы Самарской области уделяют особое внимание исполнительным производствам, касающимся восстановлению прав и защите интересов несовершеннолетних. За 2022 год сотрудниками Службы в отношении 1781 должника составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 932 уголовных дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за 2022 год должниками по алиментам в пользу своих детей было перечислено почти 885 миллионов рублей.