В Самарской области утонул мужчина

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В посёлке Приморский, что неподалёку от Тольятти, мужчина в возрасте 45 лет решил искупаться. По рассказам очевидцев, он вошёл в воду, но уже не вышел из неё.

Свидетели случившегося забили тревогу и вызвали спасателей. Всё произошло в воскресенье, 19 июня – в выходные на пляже всегда многолюдно.

Как сообщается в местных социальных сетях, вскоре тело мужчины обнаружили на глубине около двух с половиной метров, примерно в 30 метрах от берега. На пляже остались его личные вещи и начатая бутылка водки. Не исключено, что на трагический исход ситуации повлиял алкоголь, пишет ГТРК Самара.