В Самарской области устраняют последствия утечки сжиженного газа

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В 23.50 06 июня поступило сообщение об обнаружении утечки широкой фракции легких углеводородов (сжиженный газ), без последующего горения, из врезки в продуктопровод ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» в н.п. Лопатино Волжского района.

Работы по отжигу газа продолжаются. На работу предприятий данная ситуация не повлияла

В Главном управлении организована работа оперативного штаба, запланированы земляные работы с целью установления места врезки. Погибших и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась, превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

К ликвидации происшествия привлечены 58 человек и 13 ед. техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 1 ед. техники.

Ситуация на контроле, сообщает облМЧС.