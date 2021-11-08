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В Самарской области установили более 200 лиц, находящихся в розыске

8 ноября 2021 09:41
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В Самарской области установили более 200 лиц, находящихся в розыске

Судебные приставы по ОУПДС Самарской области за 10 месяцев 2021 года разыскали свыше 200 граждан. 

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежедневно несут службу в 51 здании суда. Их задача следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия. С начала 2021 года судебные приставы по ОУПДС за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» привлекли к административной ответственности 444 гражданина. 

В должностные обязанности судебных приставов по ОУПДС входит также обеспечение безопасности судебных приставов и участников исполнительных действий. Так в отношении граждан, препятствующих законной деятельности сотрудников Службы по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» составлено свыше 660 административных протоколов. 

Также судебными приставами по ОУПДС оказывается содействие органам дознания, следствия и суда. В результате работы сотрудников Службы с начала 2021 года установлено место нахождения 206 лиц, находящихся в розыске.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.

Теги: Судебные приставы

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