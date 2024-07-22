В Самарской области ураган повредил крыши и газопровод

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Это произошло 21 июля в Кинель-Черкасском районе.

Как сообщает глава района Валерий Фролов, стихия нанесла удар по селу Красная Горка. Вся центральная дорога перекрыта и завалена упавшими от сильного ветра деревьями. На территории присутствуют многочисленные повреждения крыш домов, газопроводов и линий электропередач.



Аварийные бригады все еще продолжают работу над устранением последствий урагана.



В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили о соблюдении мер осторожности во время непогоды: не прятаться от дождя и ветра под деревьями, не парковаться вблизи рекламных щитов и строящихся объектов, столбов и линий электропередач, пишет Сова.