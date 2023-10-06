В Самарской области уничтожат полтонны немаркированного алкоголя

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Судебными приставами Самарской области было отправлено на уничтожение свыше 550 литров алкогольной продукции сомнительного происхождения.

В Болшеглушицком районе Самарской области был остановлен иностранный гражданин, осуществляющий перевозку немаркированной спиртосодержащей продукции. За допущенное нарушение в отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Рассмотрев материалы дела, суд принял решение назначить правонарушителю административный штраф, а бутылки с алкогольной продукцией конфисковать.

В отделении судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области в отношении мужчины были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия свыше 1 тысячи бутылок алкогольной продукции общим объемом более 550 литров. Нелегально перемещаемый по территории Российской Федерации алкоголь передали на уничтожение.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.