В Самарской области УК придется заплатить более 108 тысяч рублей за залитую квартиру

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В Самарской области судебные приставы помогли получить компенсацию за материальный ущерб, причиненный вследствие залива квартиры из-за протекания крыши во время таяния снега. Сумма долга составила более 108 тысяч рублей.

В суд обратились супруги за возмещением материального вреда, причиненного в результате затопления их квартиры. Установлено, что из-за ненадлежащего содержания управляющей компанией крыши жилого дома произошел залив жилого помещения из-за протекания крыши вследствие таяния снега. Суд исковые требования о возмещении ущерба удовлетворил и обязал виновника выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере свыше 108 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании с управляющей компании в пользу жительницы региона материального ущерба поступил на исполнение в отделение судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области.

Судебным приставом-исполнителем должник лично предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Также директор управляющей компании предупрежден по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») и ему вручили требование об исполнении решения суда.

На следующий же день должник полностью компенсировал гражданам материальный ущерб в сумме свыше 108 тысяч рублей.