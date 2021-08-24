В Самарской области угонщик попал в ДТП, машина сгорела

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В июле текущего года в дежурную часть отделения полиции от оператора ЕДДС поступило сообщение о том, что на проезжей части, недалеко от поселка Среднедольск Большеглушицкого района, горит автомобиль Нива.

Полицейские на месте происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев и автовладельца – жителя Самары 1977 года рождения, изъяли предметы и следы.

В ходе оперативно-разыскных действий госавтоинспекторы установили, что в 14:50 час. на 13 км. автодороги «Самара - Большая Черниговка - Александровка – Среднедольск» мужчина – водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-213100», двигался со стороны п. Среднедольск Большеглушицкого района по направлению с. Александровка. В пути следования допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим возгоранием транспортного средства. После чего оставил место ДТП.

Во время работы сотрудников на месте происшествия в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении очевидцами 60-летнего мужчины с травмой головы, полученной в дорожно-транспортном происшествии. Он был осмотрен медиками, после чего направлен на амбулаторное лечение.

При опросе местный житель пояснил госавтоинспекторам, что без разрешения, воспользовавшись незакрытой дверью и ключами в замке зажигания, сел за руль автомобиля своего знакомого и поехал в соседнее село за алкоголем. В связи с отсутствием навыков вождения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил ДТП.

В больнице от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения злоумышленник отказался. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.