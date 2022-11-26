Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего за прошедшую неделю из украинского плена было возвращено более 100 российских военных.
Из украинского плена возвращены девять военнослужащих РФ, которым в плену грозила смертельная опасность
Инспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах.
Самарские полицейские пришли в гости к воспитанникам детских садов
Клятву на верность Родине произнесли 39 атлетов - членов сборных команд России по Олимпийским видам спорта.
В Самаре прошла церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА 
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области на дорогах гололедица
За один день банк донорской крови пополнился на 179 литров .
В Самарской области 398 доноров сдали кровь в ноябрьскую рабочую субботу
Неправильное питание способствует развитию разных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.
Врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как людям с избыточным весом избежать проблем с сердцем
Коронавирусом в Самарской области за сутки заболели еще 187 человек
Коронавирусом в Самарской области за сутки заболели еще 187 человек
В Самарской области тушили пожар на заводе
В Самарской области тушили пожар на заводе
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области тушили пожар на заводе

26 ноября 2022 13:46
197
В Самарской области тушили пожар на заводе

Областное управление МЧС сообщило о ЧП на территории тольяттинского завода. Речь идет о заброшенном «Фосфоре», который не работает с 2003 года. По словам пожарных, ликвидация очага возгорания заняла немало часов.

Завод «Куйбышевфосфор» был открыт в 1963 году на территории Тольятти. Предприятие производило желтый фосфор, ортофосфорную кислоту, фосфорные удобрения, синтетические моющие средства. После распада СССР завод был приватизирован инвестиционной компанией ЗАО «А-ТЕКС» и переименован в ОАО «Фосфор». Завод закрылся в 2003 году. Летом 2021 года глава Тольятти Николай Ренц сообщал, что земли «Фосфора» сделают собственностью города, разделят на части и будут сдавать в аренду предпринимателям. Но сначала территорию необходимо очистить от ядовитых отходов. В ликвидации уже согласились принять участие ученые самарского политеха, пишет 63.ру.

— Сообщение о пожаре поступило в 17:48 24 ноября. Приехавшая на место бригада определила, что горел фосфорный шлам в одной из емкостей. Потушить огонь удалось в 23:58 того же дня. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, в ликвидации ЧП участвовали 33 человека и 12 единиц техники, — сообщили подробности в областном МЧС.

 

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области горел склад зерна
23 ноября 2022, 12:19
В Самарской области горел склад зерна
Для тушения пожара были привлечены 62 человека и 24 единицы техники. Происшествия
470
Количество жертв пожара на цветочном складе вблизи площади трех вокзалов в Москве возросло до восьми
21 ноября 2022, 09:55
Количество жертв пожара на цветочном складе вблизи площади трех вокзалов в Москве возросло до восьми
Тремя годами ранее этот цветочный склад уже горел. Происшествия
666
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
21 ноября 2022, 09:16
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электропроводки. Происшествия
502
В центре внимания
Вопросы продвижения вузов Самарской области на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества
26 ноября 2022  12:30
Вопросы продвижения вузов Самарской области на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества
640
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
350
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
412
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
3684
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1778
Весь список