В Самарской области тушили пожар на заводе

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Областное управление МЧС сообщило о ЧП на территории тольяттинского завода. Речь идет о заброшенном «Фосфоре», который не работает с 2003 года. По словам пожарных, ликвидация очага возгорания заняла немало часов.

Завод «Куйбышевфосфор» был открыт в 1963 году на территории Тольятти. Предприятие производило желтый фосфор, ортофосфорную кислоту, фосфорные удобрения, синтетические моющие средства. После распада СССР завод был приватизирован инвестиционной компанией ЗАО «А-ТЕКС» и переименован в ОАО «Фосфор». Завод закрылся в 2003 году. Летом 2021 года глава Тольятти Николай Ренц сообщал, что земли «Фосфора» сделают собственностью города, разделят на части и будут сдавать в аренду предпринимателям. Но сначала территорию необходимо очистить от ядовитых отходов. В ликвидации уже согласились принять участие ученые самарского политеха, пишет 63.ру.

— Сообщение о пожаре поступило в 17:48 24 ноября. Приехавшая на место бригада определила, что горел фосфорный шлам в одной из емкостей. Потушить огонь удалось в 23:58 того же дня. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, в ликвидации ЧП участвовали 33 человека и 12 единиц техники, — сообщили подробности в областном МЧС.