В Самарской области троих военных осудили за самовольное оставление части

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В январе и феврале 2023 году Самарский гарнизонный военный суд вынес приговоры в отношении трех солдат, который самовольно оставили место службы.

Один из контрактников покинул свою воинскую часть в июле 2022 года. Только в сентябре мужчина добровольно обратился в военную комендатуру, в связи с чем его незаконное нахождение вне воинских правоотношений было прекращено. Согласно решению суда от 11 января 2023 года, которое опубликовано на сайте органа государственной власти, военному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, пишет ГТРК Самара.

Двое других дезертиров получили по 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд вынес соответствующие решения 31 января и 8 февраля 2023 года. Оба осужденных до вступления приговора в законную силу будут находиться в СИЗО.

Наказание для тех, кто самовольно покидает воинскую часть, зависит от многих факторов.