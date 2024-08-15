В Самарской области трое детей пострадали в ДТП с КАМАЗом

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Сотрудники полиции выяснят обстоятельства серьезного ДТП, в котором пострадали дети. Оно произошло утром в четверг, 15 августа, в Камышлинском районе.



— По предварительным данным, в 7:13 на 1170-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль Ford, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После столкновения фура улетела в кювет.

В результате аварии есть пострадавшие. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам легковушки: детям 9, 6 и 4 лет, пишет 63.ру.

Источник фото: ГУ МВД России по Самарской области