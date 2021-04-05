В Самарской области столкнулись вазовские легковушки, одна оказалась в кювете

66

4 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. Одно из ДТП произошло в 14:30 в Сергиевском районе п. Суходол. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигалась по ул. Центральная со стороны с. Сургут в направлении п. Суходол.

На перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, двигавшемуся по главной, и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», под управлением водителя 1989 года рождения. После столкновения автомобиль «Лада-Гранта» совершил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада Приора», 1996 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.