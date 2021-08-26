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В Самарской области столкнулись два грузовика

26 августа 2021 13:56
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В Самарской области столкнулись два грузовика

25 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10  человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 02:00 в Елховском районе. Водитель 1969 года рождения, стаж вождения которого составляет 33 года, двигался на грузовом автомобиле «DAF» в составе полуприцепа - цистерны по автодороге «Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самара» со стороны г. Самары в направлении г. Димитровград. По предварительной информации, водитель совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с другим грузовым автомобилем «Scania» с полуприцепом, под управлением мужчины 1957 года рождения. В результате ДТП пострадавшего водителя транспортного средства «DAF» госпитализировали. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. По результатам медицинских обследований, в момент аварии оба участника дорожно-транспортного происшествия находились в трезвом состоянии.

Теги: большегруз грузовик ДТП

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